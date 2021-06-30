В татарстанских пабликах обсуждают видео полета воздушных шаров над ЖК «Царево»

Фото: кадр видео из соцсети

В татарстанских пабликах в соцсетях обсуждают полет на воздушных шарах над жилыми домами и детским садом в ЖК «Царево». Видео опубликовано в соцсети.

На кадрах видно, что два воздушных шара летят над домами. Один из них приземлился прямо на крышу, второй — улетел за здание. По сообщению пользователей, там находится местный детский сад.

Аудитория разделилась во мнении: одни назвали выходку недопустимой, а вторые восхитились красотой шоу.

«Столько много позитивных людей живет в Царева, очень классно было видеть столько радости. Мы обещаем вернуться», — пишет пользовательница.

«Как можно вообще над жилым массивом? Кто им разрешение дает на такие полеты?» — негодует другой пользователь.

В начале недели на пилота вертолета, приземлившегося на пляже в казанском Лаишево, возбудили уголовное дело по статье о совершении из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.



Ольга Плешкова