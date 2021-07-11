В Казани стартовал 12-й женский форум мусульманской молодежи

Фото: ДУМ РТ

В Казани 10 июля стартовал 12-й женский форум мусульманской молодежи. Он пройдет на базе отдыха рядом с городом до 17 июля, сообщает пресс-служба Духового управления мусульман РТ.



В форуме принимают участие 100 девушек от 18 до 30 лет из Татарстана, Москвы, Екатеринбурга, Оренбурга, Челябинска, Стерлитамака, Нижнего Новгорода, Димитровграда, Перми, Ижевска, Иваново, Чувашии, Самары, Йошкар-Олы и Кыргызстана.

Фото: ДУМ РТ

В этом году форум проводится на двух отдельных площадках — для девушек и для юношей.

Маргарита Головатенко