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В АТОР рассказали, как спланировать отпуск в этом сезоне

03:28, 11.07.2021
В АТОР рассказали, как спланировать отпуск в этом сезоне
Фото: pixabay.com

Туристам, планирующим отпуск в этом году, стоит обратиться к специалистам, а не организовывать отпуск самостоятельно. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

В качестве примера он привел ситуацию в Непале, где в очередной раз объявили эпидемию и закрыли границы. Таким образом, покинуть эту страну самостоятельным туристам будет сложно. У путешественников обязательно должны быть медицинская страховка, обратные билеты и запас денег.

Фото: Pudelek / wikipedia.org

Также эксперт посоветовал внимательно изучать правила въезда в страну, в которой планируется провести отпуск, пишет Life.

Ранее АТОР спрогнозировала снижение цен на отдых в Краснодарском крае в связи с введенными ограничениями из-за COVID-19.

Татьяна Леухина
Общество
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