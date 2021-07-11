В АТОР рассказали, как спланировать отпуск в этом сезоне

Туристам, планирующим отпуск в этом году, стоит обратиться к специалистам, а не организовывать отпуск самостоятельно. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

В качестве примера он привел ситуацию в Непале, где в очередной раз объявили эпидемию и закрыли границы. Таким образом, покинуть эту страну самостоятельным туристам будет сложно. У путешественников обязательно должны быть медицинская страховка, обратные билеты и запас денег.

Фото: Pudelek / wikipedia.org

Также эксперт посоветовал внимательно изучать правила въезда в страну, в которой планируется провести отпуск, пишет Life.

Ранее АТОР спрогнозировала снижение цен на отдых в Краснодарском крае в связи с введенными ограничениями из-за COVID-19.

Татьяна Леухина