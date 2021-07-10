В Нижнекамске суд обязал собственника снести балкон

В Нижнекамске суд признал незаконной постройкой балкон, который возвели собственники дома по улице Тукая, 24. Возводить лоджию собственники начали в марте, уже в июле суд вынес решение не в их пользу, сообщает телеканал «НТР 24».



На возведение балкона жители потратили 100 тысяч рублей, но теперь он требует новых затрат — уже на демонтаж и восстановление фасада дома. Застройщика нижнекамцы искали по объявлению: челнинская фирма обещала построить балкон и выдать все разрешающие документы, но после получения средств обязательства свои до конца не выполнила.

Собственники планируют обращаться к фирме-застройщику, поскольку считают это мошенничеством. В Нижнекамске это не единственный случай. Только в этом году управляющие компании направили в суд уже три заявления.

Многие пытаются обжаловать решения в верховном суде, но, как пояснил юрист, в этом плане законодательство ужесточили, а получить разрешение на строительство не так просто. Для этого нужно обратиться в органы местного управления за получением разрешения на перепланировку и разработать проект. К тому же, требуется разрешение всех жильцов дома, поскольку в этом случае собственник захватывает придомовую территорию.

Фото: pixabay.com

Маргарита Головатенко