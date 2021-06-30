Путин: реабилитации после болезней в России не было никогда

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос жителя Омска о реабилитации после перенесенного COVID-19.

— По сути, реабилитации в России как фактора оздоровления людей фактически не было. Раньше были санатории, они и сейчас есть, но они работали как дома отдыха, это в советское время.

Глава государства подчеркнул, что сейчас власти выделили серьезные средства на создание системы реабилитации после COVID-19. Она уже создается, пояснил Путин.

Жительница Москвы рассказала, что планировала привиться, но врачи не смогли ответить на вопрос о противопоказаниях. Она поинтересовалась у главы государства, где ей узнать о том, противопоказана ей прививка или нет.

Путин отметил, что нужно обратиться к своему лечащему врачу о показании к прививке. В прививочных пунктах, по его словам, работают медсестры, а речь в данном случае может идти об узких специалистах.

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию восемнадцатой прямой линии Владимира Путина.