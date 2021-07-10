Жителей Подмосковья предупредили о появлении пьяных пчел

Жителей Подмосковья предупредили о появлении пьяных пчел. Насекомые могут опьянеть из-за жаркой погоды.

Это связано с тем, что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья в своем Telegram-канале.

Фото: wikimedia.org

Поведение пчелы, насытившейся забродившим нектаров, мало отличается от поведения пьяного человека: насекомое мотает из стороны в сторону во время полета.

В конце июня «Реальное время» сообщало о массовой гибели пчел в Арске. Подробности — в материале интернет-газеты.