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Жителей Подмосковья предупредили о появлении пьяных пчел

02:27, 10.07.2021
Жителей Подмосковья предупредили о появлении пьяных пчел
Фото: pixabay.com

Жителей Подмосковья предупредили о появлении пьяных пчел. Насекомые могут опьянеть из-за жаркой погоды.

Это связано с тем, что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья в своем Telegram-канале.

Фото: wikimedia.org

Поведение пчелы, насытившейся забродившим нектаров, мало отличается от поведения пьяного человека: насекомое мотает из стороны в сторону во время полета.

В конце июня «Реальное время» сообщало о массовой гибели пчел в Арске. Подробности — в материале интернет-газеты.

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