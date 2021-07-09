В Спасском районе Татарстана временно закрывается движение по дороге Алексеевское — Высокий Колок

В Спасском районе Татарстана с 12 июля по 20 октября закрывается для движения дорога «Алексеевское — Высокий Колок» — Базяково — Тукай. В этот период там пройдет ремонт на участке с 26,5 км по 38,2 км.

Объехать ремонтируемый участок можно через дороги регионального значения Алексеевское — Высокий Колок и Базарные Матаки — Болгар, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: kzn.ru

В Татарстане ведется реконструкция автомобильной дороги Казань — Шемордан. Там установят специальный забор, предотвращающий выход животных на трассу.

