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В Спасском районе Татарстана временно закрывается движение по дороге Алексеевское — Высокий Колок

23:30, 09.07.2021
В Спасском районе Татарстана временно закрывается движение по дороге Алексеевское — Высокий Колок
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Спасском районе Татарстана с 12 июля по 20 октября закрывается для движения дорога «Алексеевское — Высокий Колок» — Базяково — Тукай. В этот период там пройдет ремонт на участке с 26,5 км по 38,2 км.

Объехать ремонтируемый участок можно через дороги регионального значения Алексеевское — Высокий Колок и Базарные Матаки — Болгар, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: kzn.ru

В Татарстане ведется реконструкция автомобильной дороги Казань — Шемордан. Там установят специальный забор, предотвращающий выход животных на трассу.

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