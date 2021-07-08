В Татарстане реконструируют участок дороги Казань — Шемордан: там установят забор от животных

В Пестречинском районе РТ продолжается реконструкция автомобильной дороги Казань — Шемордан. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.

Реконструкция проходит по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность ремонтируемого участка от 38,75 до 43,25 км составляет 4,5 км — работы проводят специалисты АО «Татавтодор». Отмечается, что будут укреплены обочины по 2,5 м с каждой стороны, уложен верхний слой покрытия из высокопрочного асфальтобетона ЩМА-20, установлены 88 сигнальных столбиков, 1 042 погонных метра барьерных ограждений и 64 дорожных знака.

Также на дороге установят специальный забор, предотвращающий выход животных на трассу: его длина составит 565 погонных метров.

В марте сообщалось, что Татарстан получит дополнительное финансирование на реконструкцию дороги Казань — Шемордан на участке от 16,2 до 21,977 км в Пестречинском районе республики в рамках национального проекта.

