Вахитовский суд Казани начал рассматривать уголовное дело лжеврачей, которые продавали «лекарства» от рака

Вахитовский районный суд Казани начал рассматривать уголовное дело в отношении челнинца и двоих жителей Московской области. Им предъявлено обвинение в совершении нескольких эпизодов преступления, по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они обвиняются в похищении денег путем обмана: представлявшись врачами, они предлагали купить лекарства от онкологических заболеваний.

Подсудимые в интернете наводили справки о медицинских учреждениях, обслуживающих жилой сектор, находили сведения о пациентах, которые туда обращались, и звонили им, эмитируя женский голос. Злоумышленники представлялись сотрудником поликлиники, в которой состоял на учете и наблюдался гражданин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ходе телефонного разговора они сообщали, что в образцах их крови якобы обнаружили онкологическое заболевание, не совместимое с жизнью или полноценной жизнедеятельностью. Для «излечения» потерпевшим предлагалось купить медицинские препараты и оборудование. При этом для покупки лекарств потерпевшим нужно было перечислить деньги на банковскую карту подсудимых. После этого они обналичивали средства, которые в дальнейшем распределяли между собой. Ущерб от действии лжеврачей оценивается в сумму более 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Вахитовского суда Казани.

В конце июня прокуратура Верхнеуслонского района Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 31-летнего жителя Волгоградской области. Он обманул татарстанца при попытке продать ему обновление для программного обеспечения терминала.

