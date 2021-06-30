Осужденный из колонии Ставропольского края обманул татарстанца и выманил более 50 тысяч рублей

Прокуратура Верхнеуслонского района Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 31-летнего жителя Волгоградской области. Он обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ), сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина, отбывая наказание за убийство в колонии Ставропольского края, связался по мобильному телефону с продавцом магазина «Экспресс», который находится в Верхнеуслонском районе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Обвиняемый сообщил ему о необходимости обновления программного обеспечения терминала. Но перед этим попросил перечислить 54 тысячи рублей на разные абонентские номера телефонов для «проверки» исправности платежного терминала. После этого мужчина перестал выходить на связь. Свою вину он признал, сейчас находится под стражей.

Уголовное дело направили в Верхнеуслонский суд для рассмотрения по существу.

В середине июня 24-летняя жительница Казани, желая обезопасить себя от мошенников, перевела им 141 тысячу рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в деталях произошедшего разбирается полиция.

Татьяна Леухина