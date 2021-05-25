Россия возобновит взаимные перелеты в пять стран
Сегодня Россия возобновляет взаимные перелеты в пять стран. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Авиаперелеты возобновляются в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. Также Россия увеличивает число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией, пишет «РИА Новости».
Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что Турция хочет предложить России возобновление полетов в первую очередь на курорты.
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