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Россия возобновит взаимные перелеты в пять стран

11:04, 25.05.2021
Россия возобновит взаимные перелеты в пять стран
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Россия возобновляет взаимные перелеты в пять стран. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Авиаперелеты возобновляются в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. Также Россия увеличивает число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией, пишет «РИА Новости».

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что Турция хочет предложить России возобновление полетов в первую очередь на курорты.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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