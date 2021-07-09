Байден созвонился с Путиным

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Белом доме.

Стороны обсудили кибербезопасность и Сирию. Американский президент призвал Россию принять меры в отношении киберпреступников. Байден заявил Путину, что планирует дальше взаимодействовать по противодействию угрозам, связанных с вымогателями, базирующимися в России. Также он заявил, что США будут принимать необходимые действия для защиты своей инфраструктуры от кибератак.

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ТАСС состоявшийся разговор лидеров двух стран.

После встречи с президентом США Джо Байденом Путин заявил, что Россия и Штаты начнут консультации по кибербезопасности. Он обратил внимание, что наибольшее количество кибератак в мире совершается из США.