Путин: Россия и США начнут консультации по кибербезопасности

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В Женеве после переговоров российского и американского лидеров проходит пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Он заявил, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности.

В своем выступлении российский лидер обратил внимание, что наибольшее количество кибератак в мире совершается из США.

Путин заявил, что на США и России лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире и стороны осознают ее. Американский лидер Джо Байден принял верное решение о продлении СНВ-3, заявил он. По этому вопросу будут дополнительные консультации, уточнил Путин.



Татьяна Демина