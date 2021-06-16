Новости общества

19:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин: Россия и США начнут консультации по кибербезопасности

19:01, 16.06.2021
Путин: Россия и США начнут консультации по кибербезопасности
Фото: скриншот

В Женеве после переговоров российского и американского лидеров проходит пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Он заявил, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности.

В своем выступлении российский лидер обратил внимание, что наибольшее количество кибератак в мире совершается из США.

Путин заявил, что на США и России лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире и стороны осознают ее. Американский лидер Джо Байден принял верное решение о продлении СНВ-3, заявил он. По этому вопросу будут дополнительные консультации, уточнил Путин.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также