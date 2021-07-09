В Татарстане с начала купального сезона на воде погибли 39 человек
В Татарстане с 1 июня — с начала купального сезона — на воде погибли 39 человек, двое из них — дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Спасли на воде 18 человек, в том числе троих детей. Основными причинами гибели людей в МЧС называют: алкогольное опьянение, купание в необорудованных местах, неосторожное поведение на водоеме, отсутствие контроля за детьми со стороны родителей.
В прошлом году ГУ МЧС РФ по РТ сообщало, что с 1 июня по 14 июля в Татарстане зарегистрировали 40 происшествий на воде. 38 человек погибли, 10 были спасены.
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