В Татарстане удвоилось число инцидентов на воде. Но бывало и хуже
Количество смертей гораздо больше, чем в 2019 году
ГУ МЧС по РТ приводит неутешительную статистику: с 1 июня по 14 июля в Татарстане зарегистрировано 40 происшествий на воде. 38 человек погибли, 10 были спасены. По словам главного госинспектора Татарстана по маломерным судам Юрия Венедиктова, что за аналогичный период прошлого года на воде в республике погиб только 21 человек.
Он назвал причины гибели людей: в этом году 32 человека купались в необорудованных местах. 14 человек погибли в результате падения в воду с берега или в результате неправильного использования маломерного судна.
При этом глава пресс-службы ГУ МЧС по РТ Андрей Родыгин рассказал «Реальному времени», что высокие цифры — не предел:
— Это не самая ужасающая статистика. Были годы, когда было и хлеще, и за сутки погибало по 15 человек.
Почему важно купаться только в оборудованных местах
Венедиктов пояснил, почему опасно купаться в необорудованных местах — причем наглядно, на примере гибели подростка на озере Пионерское Нижнекамского района. Двое парней ходили по песчаному дню на мелководье. Было неглубоко. Но один из них внезапно попал в яму. Для ребенка это особенно опасно — ребенок от испуга делает первый вдох прямо в воде, а второй сделать уже не может — потому и гибнет.
Еще одна опасность подстерегает ныряльщиков, которые прыгают с берега, особенно там, где для них неизвестно состояние дна. Можно прыгнуть, удариться на дне — к примеру, о камень и потерять сознание или получить перелом шеи.
«Неизвестное состояние дна — это особенность необорудованных мест, причем на этих местах гибели нет никого из людей, кто мог бы оказать какую-то посильную помощь, или хотя бы позвонить в 112, чтобы вызвать спасателей и медиков», — говорит главный госинспектор.
Отсутствие спасателей — еще одна опасность купания «в дикой природе». А еще там могут быть подводные препятствия или холодные родники. Порой люди гибнут от того, что у них сводит судорогой ноги при попадании в ледяное течение родника. Под водой могут скрываться и сети для рыбалки, и мусор, и многое другое. Все это повышает риски утонуть или получить серьезную травму.
Пьяные купающиеся — это потенциальные утопленники
ГУ МЧС по РТ предупреждает: ни в коем случае нельзя употреблять спиртное при купании. Около 80% случаев гибели на воде происходит из-за купания в состоянии опьянения и купания в необорудованных местах.
11 июля было принято распоряжение КЧСПБ республики за подписью премьер-министра Песошина о мерах профилактики и контроля за соблюдением правил безопасности на воде. Основными такими мерами, прежде всего, становится практическая работа с людьми у водоемов, обращение внимания на необорудованные места. К нарушителям применяются штрафы, все лето по местам несанкционированного купания инспекторы ГИМС и административные комиссии муниципальных образований будут проводить специальные рейды.
За что можно получить штраф?
- За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения
- За нарушение правил надзора за детьми
- За купание в необорудованном месте (от 1000 до 1500 рублей для граждан).
Только за два дня — 11 и 12 июля — уже было составлено 19 таких протоколов по республике. 12 из них — за алкоголь, 7 — за оставление ребенка в опасности без надзора взрослого. А всего с начала года подобных протоколов было составлено 150 (из них 77 — за купание в необорудованных местах).
Не учите ребенка плавать в опасных местах
Один из резонансных случаев произошел 12 июля в Пестречинском районе на Мёше: там утонули 49-летний мужчина и его 15-летний сын. Вечером они ушли купаться на Мешу и не вернулись. Их одежду принес домой младший сын мужчины. Он рассказал, что старший брат начал тонуть, отец бросился его спасать. Оба погибли.
Об этом случае Венедиктов заявлял:
— для того, чтобы научить ребёнка плавать, конечно, не надо его водить в опасное место. Река Меша, во-первых, с сильным течением, непредсказуемая река, с поворотами, дно не обследовано, там очень много посторонних предметов на дне. И учить там ребёнка плавать — это, конечно, нонсенс, таких вещей никогда нельзя допускать!
Армия спасения: более 500 человек
Андрей Родыгин в беседе с «Реальным временем» еще раз объяснил, что там, где администрацией муниципального образования принято решение о создании пляжа (а это места, как правило, традиционные и все их знают) — создана вся инфраструктура, чтобы люди могли отдыхать. То есть: очищено дно, обустроены кабинки для переодевания и обязательный спасательный пост (это требование Госинспекции по маломерным судам). Соответственно, перед началом купального сезона все пляжи проходят технические освидетельствования по линии ГИМС.
На спасательных постах дежурят спасатели ОСВОДа, а в Набережных Челнах — спасатели муниципального горкоммунхоза. Спасатели нанимаются на работу на лето, они проходят обязательное обучение. Андрей Родыгин рассказывает «Реальному времени»:
— Спасатель — человек, который прошел обучение по программе «матрос-спасатель», сдал соответствующие зачеты, получил соответствующее удостоверение. В республике уже более 5 лет существует общественная организация «Общество спасения на водах» (ОСВОД) Татарстана, во всех районах есть ее филиалы. В этом году прошли обучение 102 человека, а всего их более пятисот. И вот когда администрация или муниципалитет принимает решение о выставлении спасательных постов, определяет им время, место и прочее — туда направляется человек, люди есть, их хватает. Муниципалитет принимает такое решение по рекомендации МЧС.
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