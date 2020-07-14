В Татарстане удвоилось число инцидентов на воде. Но бывало и хуже

Количество смертей гораздо больше, чем в 2019 году

ГУ МЧС по РТ приводит неутешительную статистику: с 1 июня по 14 июля в Татарстане зарегистрировано 40 происшествий на воде. 38 человек погибли, 10 были спасены. По словам главного госинспектора Татарстана по маломерным судам Юрия Венедиктова, что за аналогичный период прошлого года на воде в республике погиб только 21 человек.

Он назвал причины гибели людей: в этом году 32 человека купались в необорудованных местах. 14 человек погибли в результате падения в воду с берега или в результате неправильного использования маломерного судна.



При этом глава пресс-службы ГУ МЧС по РТ Андрей Родыгин рассказал «Реальному времени», что высокие цифры — не предел:

— Это не самая ужасающая статистика. Были годы, когда было и хлеще, и за сутки погибало по 15 человек.

Андрей Родыгин рассказал, что высокие цифры — не предел: Фото mchs.tatarstan.ru

Почему важно купаться только в оборудованных местах

Венедиктов пояснил, почему опасно купаться в необорудованных местах — причем наглядно, на примере гибели подростка на озере Пионерское Нижнекамского района. Двое парней ходили по песчаному дню на мелководье. Было неглубоко. Но один из них внезапно попал в яму. Для ребенка это особенно опасно — ребенок от испуга делает первый вдох прямо в воде, а второй сделать уже не может — потому и гибнет.

Еще одна опасность подстерегает ныряльщиков, которые прыгают с берега, особенно там, где для них неизвестно состояние дна. Можно прыгнуть, удариться на дне — к примеру, о камень и потерять сознание или получить перелом шеи.

«Неизвестное состояние дна — это особенность необорудованных мест, причем на этих местах гибели нет никого из людей, кто мог бы оказать какую-то посильную помощь, или хотя бы позвонить в 112, чтобы вызвать спасателей и медиков», — говорит главный госинспектор.

Отсутствие спасателей — еще одна опасность купания «в дикой природе». А еще там могут быть подводные препятствия или холодные родники. Порой люди гибнут от того, что у них сводит судорогой ноги при попадании в ледяное течение родника. Под водой могут скрываться и сети для рыбалки, и мусор, и многое другое. Все это повышает риски утонуть или получить серьезную травму.

«Неизвестное состояние дна — это особенность необорудованных мест, причем на этих местах гибели нет никого из людей, кто мог бы оказать какую-то посильную помощь, или хотя бы позвонить в 112, чтобы вызвать спасателей и медиков», — говорит главный госинспектор

Пьяные купающиеся — это потенциальные утопленники

ГУ МЧС по РТ предупреждает: ни в коем случае нельзя употреблять спиртное при купании. Около 80% случаев гибели на воде происходит из-за купания в состоянии опьянения и купания в необорудованных местах.

11 июля было принято распоряжение КЧСПБ республики за подписью премьер-министра Песошина о мерах профилактики и контроля за соблюдением правил безопасности на воде. Основными такими мерами, прежде всего, становится практическая работа с людьми у водоемов, обращение внимания на необорудованные места. К нарушителям применяются штрафы, все лето по местам несанкционированного купания инспекторы ГИМС и административные комиссии муниципальных образований будут проводить специальные рейды.

За что можно получить штраф?

За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения

За нарушение правил надзора за детьми

За купание в необорудованном месте (от 1000 до 1500 рублей для граждан).

Только за два дня — 11 и 12 июля — уже было составлено 19 таких протоколов по республике. 12 из них — за алкоголь, 7 — за оставление ребенка в опасности без надзора взрослого. А всего с начала года подобных протоколов было составлено 150 (из них 77 — за купание в необорудованных местах).



Около 80% случаев гибели на воде происходит из-за купания в состоянии опьянения и купания в необорудованных местах, рассказал Венедиктов. Фото mchs.tatarstan.ru

Не учите ребенка плавать в опасных местах

Один из резонансных случаев произошел 12 июля в Пестречинском районе на Мёше: там утонули 49-летний мужчина и его 15-летний сын. Вечером они ушли купаться на Мешу и не вернулись. Их одежду принес домой младший сын мужчины. Он рассказал, что старший брат начал тонуть, отец бросился его спасать. Оба погибли.



Об этом случае Венедиктов заявлял:

— для того, чтобы научить ребёнка плавать, конечно, не надо его водить в опасное место. Река Меша, во-первых, с сильным течением, непредсказуемая река, с поворотами, дно не обследовано, там очень много посторонних предметов на дне. И учить там ребёнка плавать — это, конечно, нонсенс, таких вещей никогда нельзя допускать!

Армия спасения: более 500 человек

Андрей Родыгин в беседе с «Реальным временем» еще раз объяснил, что там, где администрацией муниципального образования принято решение о создании пляжа (а это места, как правило, традиционные и все их знают) — создана вся инфраструктура, чтобы люди могли отдыхать. То есть: очищено дно, обустроены кабинки для переодевания и обязательный спасательный пост (это требование Госинспекции по маломерным судам). Соответственно, перед началом купального сезона все пляжи проходят технические освидетельствования по линии ГИМС.

Спасатели нанимаются на работу на лето, они проходят обязательное обучение

На спасательных постах дежурят спасатели ОСВОДа, а в Набережных Челнах — спасатели муниципального горкоммунхоза. Спасатели нанимаются на работу на лето, они проходят обязательное обучение. Андрей Родыгин рассказывает «Реальному времени»:



— Спасатель — человек, который прошел обучение по программе «матрос-спасатель», сдал соответствующие зачеты, получил соответствующее удостоверение. В республике уже более 5 лет существует общественная организация «Общество спасения на водах» (ОСВОД) Татарстана, во всех районах есть ее филиалы. В этом году прошли обучение 102 человека, а всего их более пятисот. И вот когда администрация или муниципалитет принимает решение о выставлении спасательных постов, определяет им время, место и прочее — туда направляется человек, люди есть, их хватает. Муниципалитет принимает такое решение по рекомендации МЧС.



Людмила Губаева