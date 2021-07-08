На новой банкноте номиналом 1 тысяча рублей может появиться Нижегородский кремль

Фото: Максим Платонов

Зампред Банка России Михаил Алексеев по итогам встреч со специально созданными экспертными группами рассказал, что, скорее всего, для лицевой стороны обновленной банкноты номиналом 1 тыс. рублей будет выбран Нижегородский кремль, пишет «Российская газета».

Для обратной стороны могут выбрать вид Волги. Также эксперты предлагали другие локации Нижнего Новгорода для лицевой стороны банкноты. Например, здания Государственного банка и Нижегородской ярмарки, Чкаловскую лестницу, стадион «Нижний Новгород», памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной.

Для банкноты в 5 тыс. рублей предлагаются: памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, Дом Севастьянова, для оборотной стороны — виды Уральского горного хребта.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Банк обновит банкноты 10, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. На них появятся виды соответственно Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. На 50 и 100 рублях будут изображения Санкт-Петербурга и Москвы, но другие.

В Центробанке рассказали о новом дизайне банкнот номиналом 100 рублей. На новых купюрах появятся контрастные цифры и надписи, рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми, рассказал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

Алексей Нечаев