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В Австрии поезд с детьми сошел с рельсов, один вагон упал в реку

12:54, 09.07.2021

В Австрии во время движения поезд с детьми сошел с рельсов. Один из его вагонов упал в реку Мур.

В результате происшествия 17 школьников, находящихся в поезде, получили различные ранения. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на австрийских врачей.

Инцидент случился утром. По данным представителя Зальцбургского Красного Креста, два человека были доставлены в больницу в Тамсвеге, а двое — в региональную больницу Мурталь в районе Штольцальпе.

В 2018 году в результате схода с рельсов поезда в Испании пострадало 45 человек, еще один погиб. Опрокинулись два из шести вагонов.

Татьяна Демина
Происшествия
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