В Татарстане женщину обвинили в краже у банка 13 млн рублей с использованием уязвимости ПО

В отношении 31-летней жительницы Татарстана утвердили обвинительное заключение по уголовному делу по статье о краже, совершенной в особо крупном размере, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Следствие считает, что с 22 апреля 2017 года по 24 июля 2019-го злоумышленница использовала уязвимость программного обеспечения в системе коммерческого банка и тайно похитила более 13 млн рублей.

Женщина не признала свою вину. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дело направят в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу в ближайшее время.

Фото: realnoevremya.ru

В июне в Казани стартовал суд по делу о краже у банка 27 млн рублей. Тогда 11-кратный чемпион России по хоккею на траве Антон Корнилов предстал перед Вахитовским райсудом Казани по обвинению в краже 27,6 млн рублей.

Маргарита Головатенко