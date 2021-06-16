В Казани начался суд по делу о краже у банка 27 млн рублей

Фото: «Реальное время»

11-кратный чемпион России по хоккею на траве Антон Корнилов предстал перед Вахитовским райсудом Казани по обвинению в краже 27,6 млн рублей. По версии обвинения, эта сумма была похищена Корниловым и его приятелем Альбертом Бектемировым в течение полутора лет, путем мобильных переводов.



Потерпевшим по делу признан «Татсоцбанк».

По версии обвинения, преступление стало возможным благодаря некой «уязвимости в системе платежей», в результате которой даже при некорректном заполнении заявки на перевод денег в «Татсоцбанк» со стороннего банка указанный счет пополнялся на сумму перевода — за счет «технического аванса» со стороны банка-получателя, однако возмещение в этот банк так и не поступало.

Преступные переводы с последующим обналичиванием и перечислением средств в иные банки продолжались на протяжении полутора лет — до июня 2020-го, считают в МВД Татарстана.

Бывший игрок сборной страны и ХК «Динамо-Казань» вину не признал. Бектемиров согласился с обвинением частично.

На судебном допросе представители потерпевшего финансового учреждения рассказали — всего по России таких «умников» оказалось 48 человек, у банка похищено свыше 50 млн рублей.

Подробности — в репортаже «Реального времени».