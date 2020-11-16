Новости общества

23:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанский мурал «Улей» не занял призового места на фестивале «ФормART»

23:15, 16.11.2020
Казанский мурал «Улей» не занял призового места на фестивале «ФормART»
Фото: mincult.tatarstan.ru

Казанский мурал «Улей» на улице Чуйкова не занял призового места на фестивале стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». Об этом сообщает министерство культуры Татарстана.

Представленные на конкурсе граффити были посвящены врачам и их борьбе с коронавирусом. Граффити художника Азата Шакирова символизирует корпорации, которые закрывают людей в дома-ульи. Оно прошло в финал, однако в тройку лидеров не попало.

Фото Рината Назметдинова

«Работа Азата Шакирова мне очень понравилась. Нужно понимать, что в этой работе заложен глубокий смысл, пусть и не такой позитивный, как у остальных участников. Он хотел показать всю сложность этого периода», — сказал замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Ранее «Реальное время» связалось с казанским финалистом конкурса Азатом Шакировым.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем