Казанский мурал «Улей» не занял призового места на фестивале «ФормART»

Казанский мурал «Улей» на улице Чуйкова не занял призового места на фестивале стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». Об этом сообщает министерство культуры Татарстана.

Представленные на конкурсе граффити были посвящены врачам и их борьбе с коронавирусом. Граффити художника Азата Шакирова символизирует корпорации, которые закрывают людей в дома-ульи. Оно прошло в финал, однако в тройку лидеров не попало.

Фото Рината Назметдинова

«Работа Азата Шакирова мне очень понравилась. Нужно понимать, что в этой работе заложен глубокий смысл, пусть и не такой позитивный, как у остальных участников. Он хотел показать всю сложность этого периода», — сказал замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.



Ранее «Реальное время» связалось с казанским финалистом конкурса Азатом Шакировым.

