В России школьников будут обучать финансовой грамотности

В российских школах начнут преподавать финансовую грамотность в первых — девятых классах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся на таких уроках, как «Математика» и «Окружающий мир», в пятых — девятых классах — в предметах «Обществознание», «Математика» и «География».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также школьникам с первого класса будут рассказывать, как безопасно вести себя в интернете, в том числе совершая финансовые операции, анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план.

С пятого класса школьников будут учить оценивать риски предпринимательской деятельности, изучать «недобросовестные практики финансовых организаций» и виды финансового мошенничества, рассчитывать цены товаров, стоимость покупок и услуг, налогов, определять качество жизни человека, семьи и финансового благополучия, а также составлять различные документы — заявления, обращения, декларации, доверенности.

Обучать учеников с 1-го по 5-й класс по новым стандартам начнут 1 сентября 2022 года, но «по согласованию с родителями» программы могут изменить уже в 2021 году, добавили в ЦБ.

В июне в Минобрнауки РТ сообщили, что в рамках весенней сессии 51 тыс. учащихся и 36 тыс. студентов колледжей приняли участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности.



Татьяна Леухина