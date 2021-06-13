Во время весенней сессии в Татарстане прошло 11 896 онлайн-уроков по финансовой грамотности

В рамках весенней сессии 51 тыс. учащихся и 36 тыс. студентов колледжей приняли участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности. Всего было проведено 11 896 уроков. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Для школьников и студентов были проведены занятия по личному финансовому планированию, инвестированию и страхованию. Также они узнали о кредитовании и банковских вкладах. Кроме того, были рассказаны правила безопасности на финансовом рынке.

В прошлом году правительство Татарстана утвердило программу повышения финансовой грамотности населения на ближайшие четыре года. Пока финансирование программы оценивается в 27 млн рублей.

Алексей Нечаев