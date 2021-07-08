Металлурги сделали скидку на сырье для строительства трассы М-12

Металлурги дали скидки на сырье в рамках контрактов на строительство трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. В частности, «Металлоинвест» зафиксировал цены на 3 года, рассказал журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Металл подорожает точно совершенно. Мы уже договорились сейчас с металлопроизводителями, они нам дали определенную скидку на металл. Но она все равно не в тех ценах, которые мы рассчитывали на 2020 год, определенное удорожание произойдет. Сейчас ищем средства, чтобы это закрыть, — приводит «Интерфакс» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

А с компанией «Металлоинвест» Алишера Усманова были подписаны контракты по фиксированной цене на 3 года, чтобы стоимость сырья не росла.

Также Хуснуллин добавил, что Россия планирует привлечь для строительства трассы М-12 Москва — Казань около 8 тысяч специалистов из Белоруссии, Узбекистана и Киргизии. По его словам, в строительстве сейчас задействованы 7 тысяч человек. Через 2 месяца на стройке должны работать 15 тысяч человек, пишет ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ рассказал, что продление трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург до Тюмени и Челябинска, а также замыкание дороги обойдется примерно в 200— 250 млрд рублей.

