В Казани пройдут всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани пройдут всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу в дисциплинах «буги-вуги». Их проведут на территории экстрим-парка «Урам» 10 и 11 июля.

Соревнования в подобном формате пройдут впервые, сообщается на сайте Министерства спорта Татарстана. В них примут участие 100 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской, Нижегородской, Ростовской, Орловской областей и Краснодарского края.

В субботу, 10 июля, победителей определят в 11 различных дисциплинах соревнований. Конкурс пройдет с 15.00 до 20.00. Будет разыгран призовой фонд в 100 тыс. рублей.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В воскресенье, 11 июля, все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах от ведущих спортсменов России. Для начинающих они стартуют в 11.00, для продвинутых — в 12.00. Вход в «Урам» на мероприятие организуют со стороны Кремлевской набережной и улицы Подлужной.

Напомним, в марте в казанском Центре бокса и настольного тенниса уже проходили Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу. Как это было — в видеорепортаже «Реального времени».



Татьяна Демина