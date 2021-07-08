В Казани возбудили уголовное дело после падения ребенка из окна

Следственные органы Следкома РФ по РТ возбудили уголовное дело после падения ребенка из окна в Казани — семилетний мальчик выпал из окна пятого этажа одного из домов по улице Халезова 6 июля. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Ребенок получил различные травмы, его госпитализировали, но он скончался спустя пару часов. Следствие считает, что родители мальчика задержались на работе и попросили дедушку забрать его из детского садика. Тот привел мальчика домой и стал смотреть телевизор. Оставшийся без присмотра ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СК РФ по РТ

Следственный комитет обращается ко всем родителям с просьбой более бдительно следить за детьми и не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Чтобы обезопасить ребенка, следует продумать расстановку мебели — тогда ребенок не сможет забраться на подоконник или край застекленного балкона. Существуют специальные фиксаторы, которые не дадут ребенку открыть окно. В Следкоме напомнили, что москитная сетка создает для ребенка иллюзию закрытого окна, однако она не обеспечивает безопасность. Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка.



Сегодня в Набережных Челнах под окнами одного из домов в 53-м комплексе было найдено тело подростка. Врачи скорой помощи констатировали его смерть.

Недавно в Татарстане возбудили уголовное дело после того, как 4 июля из окна третьего этажа одного из домов в Челнах выпал мальчик пяти лет, с различными травмами его госпитализировали.

Маргарита Головатенко