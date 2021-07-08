Слуцкий: в матче Англии и Дании в моменте с пенальти фола на Стерлинге не было

В матче 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1) судья назначил пенальти ошибочно, такое мнение выразил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.



В ворота Дании в конце первого дополнительного овертайма назначили одиннадцатиметровый за фол на Стерлинге. Игрок англичан упал, и этот момент вызвал споры. Вратаря Каспера Шмейхеля с точки Харри Кейн переиграть не смог, но был первым на добивании и провел победный гол — 2:1.

По мнению Слуцкого, ключевой момент в том, было ли касание Мехле: правую ногу он поставил до того, как Стерлинг упал, и касания не было. Соответственно, правила не были нарушены. Слуцкий отметил, что Стерлинг уже падал и до контакта с Йенсеном.



Сборная Англии победила Данию со счетом 2:1 и вышла в финал Евро-2020. Матч проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Слуцкий комментировал его в эфире «Первого канала».

Финал Евро-2020 пройдет 11 июля на стадионе «Уэмбли». За титул поборются сборные Италии и Англии. Для англичан это будет первый финал чемпионата Европы.

Маргарита Головатенко