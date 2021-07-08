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Сборная Англии впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы

00:39, 08.07.2021
Сборная Англии впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы
Фото: vk.com/euro2020

Сборная Англии победила Данию со счетом 2:1 и вышла в финал Евро-2020. Матч проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Финал Евро-2020 пройдет 11 июля на стадионе «Уэмбли». За титул поборются сборные Италии и Англии. Для англичан это будет первый финал чемпионата Европы.

Напомним, сборная Италии обыграла команду Испании в полуфинальном матче чемпионата Европы — 2020. (1:1, 4:2 — по пенальти).

СпортФутбол
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