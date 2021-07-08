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В отношении экс-замглавы ФСИН Максименко следователи возбудили второе уголовное дело

10:56, 08.07.2021
В отношении экс-замглавы ФСИН Максименко следователи возбудили второе уголовное дело
Фото: fsin.gov.ru (архив)

В отношении экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко следователи возбудили второе уголовное дело — он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Кадрия Хазина.

«В отношении Максименко возбуждено второе уголовное дело — по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как и по первому обвинению, по второму делу он вину не признает», — сказала она.

В прошлом году в отношении Максименко было выдвинуто обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествияВласть
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