В отношении экс-замглавы ФСИН Максименко следователи возбудили второе уголовное дело

В отношении экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко следователи возбудили второе уголовное дело — он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Кадрия Хазина.

«В отношении Максименко возбуждено второе уголовное дело — по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как и по первому обвинению, по второму делу он вину не признает», — сказала она.

В прошлом году в отношении Максименко было выдвинуто обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.



Алексей Нечаев