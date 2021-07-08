В Татарстане избраны три мировых судьи
В Татарстане избрали трех мировых судей. Кандидатуры на должности на 23-м заседании Государственного совета РТ представил председатель Верховного суда республики Ильгиз Гилазов.
Мировыми судьями Татарстана сроком на три года избраны:
- Ильнур Тухфатуллин — судебный участок №3 по Чистопольскому судебному району;
- Айрат Сафин — судебный участок №11 по Советскому судебному району Казани.
На один год мировым судьей избрана Альфия Шафигуллина. Она будет работать на судебном участке №4 по судебному району Набережных Челнов.
Мировых судей в Татарстане избрали также в марте. Тогда депутаты Госсовета Татарстана также назначили шесть человек представителями общественности в Квалификационной коллегии судей РТ. Ими стали Адель Абдуллин, Игорь Антонов, Ильнур Гараев, Ленар Гумеров, Юлия Мочалова и Люция Фасхиева.ОбществоВласть Татарстан
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