В Татарстане избраны три мировых судьи

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане избрали трех мировых судей. Кандидатуры на должности на 23-м заседании Государственного совета РТ представил председатель Верховного суда республики Ильгиз Гилазов.

Мировыми судьями Татарстана сроком на три года избраны:

Ильнур Тухфатуллин — судебный участок №3 по Чистопольскому судебному району;

Айрат Сафин — судебный участок №11 по Советскому судебному району Казани.

На один год мировым судьей избрана Альфия Шафигуллина. Она будет работать на судебном участке №4 по судебному району Набережных Челнов.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Мировых судей в Татарстане избрали также в марте. Тогда депутаты Госсовета Татарстана также назначили шесть человек представителями общественности в Квалификационной коллегии судей РТ. Ими стали Адель Абдуллин, Игорь Антонов, Ильнур Гараев, Ленар Гумеров, Юлия Мочалова и Люция Фасхиева.