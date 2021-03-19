В Татарстане избрали мировых судей

Накануне депутаты Государственного совета Татарстана шестого созыва избрали новых мировых судей республики. Кандидатов представил председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов.

Госсовет единогласно избрал следующих лиц:

Лилию Асфандиярову — судебный участок №3 по Бугульминскому судебному району (на 5 лет);

Резеду Гафиеву — судебный участок №5 по Ново-Савиновскому судебному району Казани (на 5 лет);

Венеру Хамидуллину — судебный участок №2 по Кукморскому судебному району (на 10 лет).

На один год исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка №12 по Нижнекамскому судебному району РТ возложили на судью в отставке Марину Анастасьеву.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Также депутаты Госсовета Татарстана назначили шесть человек представителями общественности в Квалификационной коллегии судей РТ. Ими стали Адель Абдуллин, Игорь Антонов, Ильнур Гараев, Ленар Гумеров, Юлия Мочалова и Люция Фасхиева.

Ранее президент России Владимир Путин назначил двух судей в Казани: заместителем председателя Вахитовского суда Казани стала Кадрия Трегулова, а судьей Ново-Савиновского суда — Наталья Федосова.



Татьяна Демина