Главврач больницы: жара и COVID — это очень плохое сочетание

Фото: Максим Платонов

Главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что жаркая погода ухудшает течение коронавируса. Он сказал об этом в эфире youtube-программы «Соловьев LIVE».

«Жара и COVID — это очень плохое сочетание. Если не тяжелый COVID, который мы можем контролировать, он не является в данной ситуации проблемой, то осложнения, связанные с жарой, они могут быть фатальными. Бывают фатальными для пожилых пациентов», — рассказал Проценко.

Также он отметил, что в больницы стало поступать больше молодых людей. Единственный способ остановить пандемию — это сделать прививку, заявил врач.

В Татарстане ожидается жаркая погода в июле. Однако волны жары могут сменяться волнами холодного воздуха, заявил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Алексей Нечаев