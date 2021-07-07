Профессор КФУ рассказал, какая погода ждет татарстанцев в июле

Фото: realnoevremya.ru / Анна Сейтумерова

В Татарстане ожидается жаркая погода в июле. Однако волны жары могут сменяться волнами холодного воздуха, заявил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

По его словам, вся европейская территория России «занята» обширным антициклоном, а Татарстан находится в его южной части.

— Среднесуточная температура в эти дни составит 22 градуса выше нуля. Эта декада ожидается аномально теплой: температура будет на четыре градуса выше климатической нормы, — рассказал Переведенцев.

Фото: realnoevremya.ru / Анна Сейтумерова

Дневные температуры составят +30—32 градуса, ночные — порядка 18—20 градусов. Целую неделю ожидается июльская погода. Однако на территории региона преобладают северные потоки, поэтому температура воздуха не будет повышаться до 35 градусов, как наблюдалось в июне.

— Для сравнения: в мае температура воздуха была на три градуса выше нормы, в июне — на пять градусов выше нормы. Поэтому нельзя ожидать, что июль будет холодным. Волны жары могут сменяться волнами холодного воздуха, — подчеркнул профессор КФУ.

В начале июля выпало 31 мм осадков, по климатической норме в этом месяце всего должно выпасть 60 мм. Июнь был сухим: за этот период выпало 26 мм осадков.

Переведенцев спрогнозировал осадки в начале следующей недели. Местами могут пройти ливни, грозы. Специалист отметил, что летние осадки имеют «пятнистый характер»: если на территории одной местности может пройти ливень, то в другой его может не быть, передает слова профессора пресс-служба вуза.

Из-за высокой температуры почва очень перегрета. Температура почвы в жаркие дни июня составляла 62 градуса выше нуля, а 6 июля — 49 градусов.

В Гидрометцентре РТ ранее спрогнозировали жару до +33 градусов в Татарстане. В четверг, 8 июля, ночью температура будет колебаться от +12 до +17 градусов, днем от +27 до +32 °С, а в пятницу днем ожидается +28..+33 °С.

Татьяна Леухина