Нижегородские власти планируют запустить суды «Валдай 45Р» в Татарстан и другие регионы

Власти Нижнегородской области прорабатывают новые маршруты для судна на подводных крыльях «Валдай 45Р». Их могут запустить в Татарстан, Владимирскую, Ивановскую области, Марий Эл. Об этом сообщил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов региона Сергей Яковлев на совещании Совета Федерации по теме развития круизов по Волге.

За время навигации в прошлом году суда «Валдай 45Р» перевезли более 2,2 тыс. пассажиров по двум маршрутам: Нижний Новгород — Городец и Нижний Новгород — Макарьевский монастырь, пишет ТАСС.

Фото: tourism.tatarstan.ru

Судно «Валдай 45Р» спроектировано и построено Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Ростислава Алексеева. Головное судно впервые представили в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. Оно вмещает в себя 45 пассажиров и двух членов экипажа, может развивать скорость до 45 км/ч. «Валдай 45Р» имеет низкий расход топлива за счет применения новых технологий в двигателе, улучшенных гидродинамических характеристик. Также у судна низкое волнообразование, что позволяет минимизировать размытие берегов и предотвратить гибель молодняка рыб.

1 мая в Казань прибыл первый туристический поезд из Пензы и Саранска. Расписание поезда составлено таким образом, что туристы отправляются в путешествие в пятницу вечером, а приезжают обратно воскресенье утром. Поезд становится «отелем на колесах».



Татьяна Леухина