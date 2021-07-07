Умер режиссер и актер Роберт Дауни-старший

В США умер режиссер и актер Роберт Дауни-старший. Ему было 85 лет. Об этом сообщила газета New York Daily News со ссылкой на его жену.

Дауни-старший больше пяти лет страдал синдромом Паркинсона. Он скончался дома в Нью-Йорке.

Дауни-старший приобрел популярность после одного из своих первых фильмов «Патни Своуп» (1969). Среди других его работ — «Дворец Грисера» (1972), «Компания Хьюго» (1977) «Слишком много солнца» (1990). Его сын — тоже популярный актер Роберт Дауни-младший — снялся в ряде фильмов отца, например, в кинокартине «Загон».

