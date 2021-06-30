Умер экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд

Умер бывший глава американского Пентагона Дональд Рамсфелд. Ему было 88 лет, пишет ТАСС.

Министром обороны США его назначили в ноябре 1975 года. Рамсфелд стал самым молодым (43 года) главой этого ведомства. Должность он занимал до 20 января 1977 года.

В 1983—1984 гг., Рамсфелд занимал посты специального советника Комиссии по стратегическим силам, спецпредставителя президента на Ближнем Востоке и являлся членом консультативного комитета Агентства по контролю над вооружениями и разоружению в администрации президента Рейгана.

В 1996—1998 гг. он был главой специальной правительственной комиссии по оценке ракетной угрозы США. Доклад этой комиссии лег в основу концепции национальной системы противоракетной обороны страны (НПРО).

В 2001 году с приходом к власти администрации президента Джорджа Буша мл. Рамсфелда снова назначили министром обороны США. Так он стал самым пожилым (74 года) главой этого ведомства. Его он возглавлял до 2006 года.

Татьяна Демина