Силуанов: в России в следующем году планируется профицитный бюджет
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что бюджет России на 2022 год планируется с небольшим профицитом, а на 2023 год — с небольшим дефицитом. Об этом сообщает ТАСС.
«У нас в следующем году планируется профицитный бюджет. Профицит будет небольшим. Точную цифру определим после утверждения нового макропрогноза», — сказал он.
Около 18—20% ВВП составит госдолг России в 2022—2024 годах. Он добавил, что идет снижение займов — «выходим на нормальный уровень заимствований».
Показатель долговой нагрузки российских регионов на 1 апреля 2021 года составил 26%, что существенно ниже максимальных значений после кризиса 2014 года (36,5%), сообщил Силуанов.
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