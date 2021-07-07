Силуанов: в России в следующем году планируется профицитный бюджет

Фото: Максим Платонов

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что бюджет России на 2022 год планируется с небольшим профицитом, а на 2023 год — с небольшим дефицитом. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас в следующем году планируется профицитный бюджет. Профицит будет небольшим. Точную цифру определим после утверждения нового макропрогноза», — сказал он.

фото: Максим Платонов

Около 18—20% ВВП составит госдолг России в 2022—2024 годах. Он добавил, что идет снижение займов — «выходим на нормальный уровень заимствований».

Показатель долговой нагрузки российских регионов на 1 апреля 2021 года составил 26%, что существенно ниже максимальных значений после кризиса 2014 года (36,5%), сообщил Силуанов.

Алексей Нечаев