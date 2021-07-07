АТОР: Татарстан вошел в число самых популярных экскурсионных направлений у россиян

Татарстан вошел в топ-5 популярных экскурсионных направлений у россиян в 2021 году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В число самых популярных экскурсионных направлений вошли: Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, города Золотого кольца, Татарстан, Байкал, Камчатка, Алтай, экскурсионные туры по Кавказу. На республику, а в частности на Казань, приходится 9,5% от общего объема продаж.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также столица Татарстана попала в топ регионов, где можно наиболее экономично отдохнуть. Также недорого обойдется путешествие в Санкт-Петербург, города Золотого кольца.

В конце июня Татарстан впервые оказался в десятке популярных направлений в России для отдыха в период с июля по август. Республика в этом году заняла 9-е место, тогда как годом ранее находилась на 12-м.

Татьяна Леухина