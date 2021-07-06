В России к 2024 году планируется создать систему мониторинга состояния окружающей среды

В России к 2024 году появится комплексная информационная система мониторинга состояния окружающей среды. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Отдельные элементы системы разработают раньше. Например, часть, связанную с мониторингом состояния воздуха.

Новая система будет построена на максимальном использовании данных, имеющихся на всех уровнях власти, и передаче информации о выбросах предприятиями в режиме реального времени с помощью поверенных средств измерений, максимально исключающих человеческий фактор.

Фото: pxhere.com

Системой также сможет учитывать выбросы, источники выбросов и поглощения парниковых газов. Абрамченко отметила, что без достоверной системы учета парниковых газов и надлежащей верификации этих данных Россия не сможет доказать углеродную нейтральность в будущем, передает ее слова пресс-служба правительства РФ.

На прошлой неделе стало известно, что правительство России выделит регионам более 1,8 млрд рублей на борьбу с загрязнением окружающей среды.



Татьяна Леухина