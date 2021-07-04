Правительство выделит более 1,8 млрд рублей на снижение уровня загрязнения окружающей среды

Правительство России выделит регионам более 1,8 млрд рублей на борьбу с загрязнением окружающей среды. Перечень направлений, которые будут финансироваться за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта «Чистый воздух», расширился, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Теперь региональные мероприятия по снижению вредных выбросов будут финансироваться за счет федеральных средств. Раньше такую поддержку могли оказывать только на условиях софинансирования: властям регионов требовалось самим вложить часть денежных средств.

Регионы смогут получить субсидии на покупку экологичных видов общественного транспорта, а также строительство или ремонт необходимой для этого инфраструктуры — троллейбусных линий, трамвайных путей и депо, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Ранее сообщалось, что Татарстан не попал в число регионов, где проводится эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ. Речь идет о наказании для тех компаний и индивидуальных предпринимателей, которые не снизят выбросы на 20%. Экологи республики отмечают, что города Татарстана должны были попасть в проект «Чистый воздух».

Татьяна Леухина