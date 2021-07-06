В Татарстане более 800 предпринимателей продают свои товары на маркетплейсах — видео

В Татарстане более 800 предпринимателей продают свой товар на маркетплейсах. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Центр электронной торговли и Фонд поддержки предпринимательства республики помогают бизнесменам размещать свой товар на сайтах торговли.

Чтобы начать продавать на маркетплейсе, нужно выбрать площадку, на которой будет размещен товар, создать личный кабинет, определить логистический маршрут: товар покупателю может доставлять электронная площадка или предприниматель. Последний шаг: создание карточки с товарами.

Бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев ранее спрогнозировал увеличение выручки татарстанских предпринимателей за год на маркетплейсах до 14 млрд рублей. На конец мая она уже составила 8,4 млрд рублей, что в два раза больше результатов всего прошлого года (3,5 млрд рублей).

