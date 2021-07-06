Экипаж Сотникова выиграл «Шелковый путь»

Фото: Минспорт РТ

Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл в ралли-рейде «Шелковый путь» в разряде грузовиков. Об этом сообщает ТАСС.

Сотников преодолел финальный участок длиной 132,74 км за 1 час 29 минут 29 секунд — у него был третий результат. Вторым в общем зачете стал белорус Сергей Вязович на МАЗе — он преодолел последнюю дистанцию за 1 час 28 минут 14 секунд. Третье место занял россиянин Антон Шибалов. Он показал второе время на финальном спецучастке.



Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова победил в третьем этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Алексей Нечаев