Исследование: почти половина жителей Казани считают беспилотное метро небезопасным

По данным исследования «ПромРейтинг», 48,4% жителей Казани считают, что беспилотное метро не безопаснее метро с машинистами. 41,1% затруднились дать оценку беспилотникам, и лишь 10,5% доверяют такому транспорту.

О том, что в казанском метрополитене планируют запустить беспилотные поезда, слышали лишь 33,7% жителей, 58,9% не информированы об этом. Еще 7,4% затруднились ответить.

38,6% казанцев положительно относятся к внедрению беспилотников в метро, 28,2% — отрицательно. Еще 33,2% не смогли дать оценку новшеству.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, что в октябре власти Татарстана и АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) договорились о переводе казанского метро на беспилотную систему движения. В пресс-службе президента РТ Рустама Минниханова сообщили, что беспилотники могут внедрить в казанский метрополитен до конца 2021 года.

