Новости общества

16:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Исследование: почти половина жителей Казани считают беспилотное метро небезопасным

16:05, 22.10.2020 1
Исследование: почти половина жителей Казани считают беспилотное метро небезопасным
Фото: realnoevremya.ru

По данным исследования «ПромРейтинг», 48,4% жителей Казани считают, что беспилотное метро не безопаснее метро с машинистами. 41,1% затруднились дать оценку беспилотникам, и лишь 10,5% доверяют такому транспорту.

О том, что в казанском метрополитене планируют запустить беспилотные поезда, слышали лишь 33,7% жителей, 58,9% не информированы об этом. Еще 7,4% затруднились ответить.

38,6% казанцев положительно относятся к внедрению беспилотников в метро, 28,2% — отрицательно. Еще 33,2% не смогли дать оценку новшеству.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, что в октябре власти Татарстана и АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) договорились о переводе казанского метро на беспилотную систему движения. В пресс-службе президента РТ Рустама Минниханова сообщили, что беспилотники могут внедрить в казанский метрополитен до конца 2021 года.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:39
    мозг человека потребляет 10 - 25 Вт, и в нем умещается два мировых интернета. Машинист казанского метро по определению круче и мощнее Директора этого метро. Машинист способен обеспечить безопасный проезд и стоит не дорого. А вот Дирекция метрополитена стоит очень дорого. Значит пора менять дирекцию и оставить работу машинистам.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем