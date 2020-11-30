В Иннополисе разработают систему беспилотного движения в метро Казани

Фото: Instagram/andrey_realt

В Иннополисе разработают систему беспилотного движения в метро Казани и единую платформу для зарядки электромобилей по РФ. Об этом сообщили в пресс-службе особой экономической зоны «Иннополис».

Разработкой комплексной системы по организации беспилотного движения в метро Казани займется компания «РэйлНекст». Планируется модернизировать системы связи, управления движением, безопасности состава на линии.

Фото: realnoevremya.ru

«Переход к полностью беспилотному движению накладывает ряд дополнительных требований к функциям и структурному составу системы, таких как контроль габарита следования поезда в тоннеле и в пределах платформенного пространства, возможность дистанционного управления подвижным составом и автоматическое управление движением и ведением поездов», — рассказали в пресс-службе АО «Трансмашхолдинг».

Разработать, провести испытания и эксплуатацию системы планируют до 31 декабря 2022 года. За год будет закончена разработка компонентов системы, частично модернизирован парк подвижного состава. После этого начнется тестирование, а затем опытная эксплуатация.

Ранее в Иннополисе представили робота-дезинфектора, разработанного за 20 млн рублей.



Ольга Плешкова