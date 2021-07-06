Экс-баскетболист «УНИКСа» стал главным тренером на родине
Новым главным тренером эстонской команды «Тарвас» из города Раквере назначен известный в прошлом баскетболист Мартин Мююрсепп, игравший трижды за казанский «УНИКС» в сезонах 2001—2002, 2003—2004 и 2005—2006 годов.
Мююрсепп заканчивал свою долгую карьеру в «Тарвасе», после чего работал в тренерских штабах эстонских команд, сборной Беларуси. В последнее время он помогал главному тренеру команды «Калев/ТЛУ» Герту Кулламяэ, а до этого работал в тренерском штабе Калле Кландорфа. Любопытно, что Кландорф, помимо работы в баскетболе, трудился вице-мэром Таллина, будучи ранее высокопоставленным сотрудником органов внутренних дел в Советской, а потом в независимой Эстонии, и был председателем Суда чести Центристской партии, крупнейшей партии современно Эстонии.
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