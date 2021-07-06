Госкомитет РТ по тарифам высказался против перехода на «альткотельную» в Татарстане

Фото: Ринат Назметдинов

Инициатива «Татэнерго» по переходу на «альтернативную котельную» при расчете тарифа на тепло отклонена региональными властями до 2022 года.

— Мы отрицательно относимся (к этой инициативе — прим. авт), так как рост тарифов по предварительным расчетам составит свыше 20%, — сообщил глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на брифинге в Кабинете министров Татарстана.

По его словам, власти могут вернуться к обсуждению внедрения этого механизма в 2022 году.

«Татэнерго поднимает этот вопрос неоднократно: обсуждался и в прошлом, и в этом году. Пока принято решение отложить переход на алькотельную и вернуться к этой теме в 2022 году, — пояснил он. Каким будет принято решение в 202 году — непонятно, поэтому прогнозировать переход на 2023-2024 год нельзя», — добавил Груничев

С ним согласился первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Фролов. По его словам, главный недостаток этого метода в том, что при таком механизме государственным органам трудно контролировать эффективность расходования средств теплоснабжающей организации.

Луиза Игнатьева