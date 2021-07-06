На строительство приемно-диагностического отделения нижнекамской ЦРБ потратят 727 млн рублей

Фото: документация

В Нижнекамске на строительство здания приемно-диагностического отделения государственного автономного учреждения здравоохранения «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» потратят 727 млн рублей. Такой тендер размещен на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». От подрядчика требуется выполнить строительно-монтажные и другие работы, установить оборудование и осуществить его монтаж.

Документы проекта содержат исчерпывающую информацию о требованиях к архитектурным решениям, в том числе к устройствам снабжения и сетям связи. Срок подачи заявок — до 13 июля.

В Нижнекамске также проходит ремонт лечебного корпуса №3 центральной районной многопрофильной больницы. На работы по второму этапу из бюджета Татарстана выделили 136 млн рублей.

Известно, что к концу 2022 года в Нижнекамске планируют завершить строительство центра экстренной медицины.

Маргарита Головатенко