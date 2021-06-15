Строительство центра экстренной медицины в Нижнекамске планируют завершить к концу 2022 года
Строительство центра экстренной медицины в Нижнекамске планируют завершить к концу 2022 года. Работы на объекте ведутся согласно графику.
Рабочие уже приступили к забивке свай и разработке котлована под будущее здание медучреждения, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.
В центре населению будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе неотложную.
В Нижнекамске также проходит ремонт лечебного корпуса №3 центральной районной многопрофильной больницы. На работы по второму этапу из бюджета Татарстана выделили 136 млн рублей.
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