Средний размер пенсии в России превысит 20 тысяч рублей в 2024 году

Среднегодовая пенсия по старости в 2024 году может увеличиться до 20 338 рублей, следует из основных характеристик бюджета Пенсионного фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.



Индексацию ежегодно планируется проводить с 1 января. В 2022 году она составит 5,9% (размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит 18 447 рублей), в 2023-м — 5,6% (19 399 рублей), в 2024-м — уже 5,5% (20 388 рублей).

Страховые пенсии планируется начислить в 2022 году 39,57 млн человек, в 2023 году — 38,93 млн человек, в 2024-м — 38,86 млн человек, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Власти России установили величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам на 2022 год.

Согласно документу, с 1 января следующего года величина прожиточного минимума в России на душу населения составит 11 950 рублей, для трудоспособных граждан — 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, для детей — 11 952 рубля.

Маргарита Головатенко