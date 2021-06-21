Омбудсмен рассказала о дискриминации непривитых работников

Фото: Максим Платонов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является «нечестной игрой». Об этом сообщает ТАСС.

«Вот, например, пишут, компания «Норильский никель»: всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут», — сказала она.

Москалькова отметила, что необходимо найти решение для людей, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья.

Обязательная вакцинация от COVID-19 работников образования, торговли, сферы услуг, транспорта, а также госслужащих и сотрудников других сфер вводится в Нижегородской области. Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал вакцинировать от коронавируса 30% госслужащих до 25 июня и 60% — до 2 июля. Обязательную вакцинацию населения от COVID-19 решили ввести в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.



Алексей Нечаев