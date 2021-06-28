Омбудсмен заявила о преимуществе коллективного права над индивидуальным из-за пандемии COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что в настоящее время сформировалось понятие «ковидные права». Также она заявила о преобладании коллективных прав над индивидуальными в связи с пандемией коронавируса.

«Очень важно понять, что коллективное право имеет в данном случае преимущество перед индивидуальным правом, поскольку мы все заинтересованы в том, чтобы не просто спасти жизнь и здоровье человека, но спасти жизнь и здоровье цивилизационного пространства в мире», — цитирует ее ТАСС.

Кроме того, Москалькова отметила, что нужно понять, как достигнуть соразмерности между коллективным и индивидуальным правом.

Ранее омбудсмен заявляла, что стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является «нечестной игрой».



Алексей Нечаев